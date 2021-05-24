DSÖ: Dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs salgınının başından bu yana dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

DSÖ, bugün yıllık Dünya Sağlık Kurulu'nu gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan DSÖ Direktörü Ghebreyesus, dünya genelinde sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede gösterdiği fedakarlığı kutladı.

Ghebreyesus, "En az 18 aydır dünyanın dört bir yanında sağlık çalışanları yaşam ve ölüm arasındaki sınırda durdu. Sayısız hayat kurtardılar ve tüm çabalarına rağmen kaybettikleri için çabaladılar" dedi.

"Pek çoğu enfekte oldu" diyen DSÖ Direktörü, tahminlerine göre dünya genelinde 115 bin sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

"Çok sayıda sağlık çalışanı yorgun, çaresiz ve kişisel koruyucu ekipman, aşı gibi eksikler nedeniyle güvencesiz durumda" diyen Ghebreyesus, dünya genelinde aşı adaletsizliğini "skandal" olarak niteledi.