DSÖ: Dünya genelinde dört kadından biri erkek şiddeti gördü

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yürüttüğü bir araştırma, dünya genelinde dört kadın ve kız çocuğundan birinin erkek partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete uğradığını ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü ve BM ortakları tarafından yürütülen araştırma, ev içi şiddetin küçük yaşlarda başladığını tespit etti. Araştırmada, 15 ila 19 yaş arasında kız çocuklarının dörtte birinin hayatlarında en az bir defa istismar edildiği görüldü.

Rapor verilerini inceleyen DSÖ, dünya genelinde 15 yaşının üzerinden kadınların üçte birinin hayatlarında en az bir defa cinsel ya da fiziksel şiddetle karşılaşabileceğini öngördü.

"Şiddet en çok yoksul ülkelerde"

Raporda, şiddet seviyesinin düşük ve orta gelirli ülkelerde daha yüksek olduğu tespit edildi. Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'da kadına karşı partner şiddeti en yüksek seviyelerde görüldü. Kadına yönelik şiddetin daha az olduğu bölgeler olarak ise yüzde 16 ile Avrupa, yüzde 18 ile Orta Asya ve yüzde 21 ile Güneydoğu Asya ülkeleri sıralandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kadına karşı şiddet her ülkede ve kültürde milyonlarca kadına zarar veren bir endemi. Covid-19'un aksine kadına karşı şiddet bir aşıyla durdurulamıyor. Bununla ancak hükûmetlerin, toplulukların ve bireylerin derinden ve sürekli çabalarıyla mücadele edebiliriz." dedi.

DSÖ'nün çalışmasını yürüten Dr. Claudia Garcia-Moreno, kadına karşı şiddetle ilgili verilerin hükûmetlerin konuyla ilgili adım atması için "bir uyanma çağrısı" olduğunu söyledi.

DSÖ çalışması için yabancılar kaynaklı ve partner kaynaklı kadına şiddet, 161 ülkede, 2000 ve 2018 arasındaki verilerle incelendi. Rapor, fiziksel ve cinsel şiddete odaklandı ancak diğer şiddet ve istismar türleri eklendiğinde verilerin çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.