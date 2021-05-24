DSÖ Direktörü: Eylül ayına kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 10'u Koronavirüs'e karşı aşılanmış olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, eylül ayına kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 10'unun Koronavirüs'e karşı aşılanmış olması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık Dünya Sağlık Kurulu'nda açılış konuşmasını yapan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, her ülkede eylül ayına kadar nüfusun en az yüzde 10'una Koronavirüs aşısı yapılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

DSÖ direktörü, elinde yeterli sayıda Covid-19 aşısı olan ülkelerin yoksul ülkelere aşı sağlayan COVAX girişimine haziran başında bağış yapması yönünde de çağrıda bulundu.