DSÖ’den uzmanlar: Koronavirüs en ağır pandemi olmayacak; bu bir uyanma çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) uzmanlar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin dünya için çok ağır geçse de "asıl büyük pandemi" olmadığını söyledi. DSÖ Acil Durumlar Başkanı Mark Ryan "Bu bir uyanma çağrısı" dedi. Uzmanlar, Koronavirüs'ün tamamen yok olmayacağını ancak dünyanın bu virüsle yaşamayı öğreneceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, DSÖ 2020'nin yılının Koronavirüs gündemli son toplantısını gerçekleştirdi. Pek çok ülkede Koronavirüs'e karşı aşılama kampanyaları başlasa da uzmanlar, salgının tamamen yok olmayacağını ancak dünyanın virüsle yaşamayı öğreneceğini söyledi. DSÖ'nün enfeksiyon hastalıkları stratejik ve teknik danışmanlık grubundan Profesör David Heymann "Koronavirüs'ün 'kaderi' endemik hâline gelmek" dedi.

Prof. Heymann "Dünya, yeterli sayıda insan bağışıklık kazanırsa virüsün yayılımının azalacağı, sürü bağışıklığı umudunu taşıdı" dedi ve 'sürü bağışıklığı" konseptinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Heymann sözlerine şöyle devam etti "Görülen o ki Covid-19'un kaderi diğer koronavirüsler gibi endemik hâline gelmek. İnsan hücrelerinde yeniden üredikçe mutasyona uğramaya devam edecek. Neyse ki insan hayatını kurtarmak için gerekli araçlara sahibiz bir de iyi sağlık hizmeti koşulları sağlandığında Covid-19'la yaşamayı öğreneceğiz"

"Bu en ağır pandemi olmayacak"

DSÖ Acil Durumlar Başkanı Dr. Mark Ryan da Koronavirüs'ün endemik hâline geleceği görüşüne katıldı. Ryan, "Bir tehdit olarak kalacak ancak yeterli bir küresel aşılama programı sayesinde düşük seviyeli bir tehdit olacak" dedi. Ryan aşının ilk amacının risk grubunda olan kişileri korumak olduğunu söyledi.

Ryan, gelecek bir sonraki pandeminin daha ağır olabileceği konusunda da uyardı. Ryan "Bu pandemi çok ağır geçti. Dünyanın her köşesini etkiledi. Ancak bu, asıl büyük olan değil. Bu bir uyanma çağrısı. Bilimde, lojistikte, çalışmada, yönetimde nelerin daha iyi yapılabieceğini öğreniyoruz" dedi.

DSÖ'den yetkili bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan da Koronavirüs aşılarının amacının ilk olarak ağır hastalıkları, semptomları ve ölümleri önlemek olduğunu söyledi. Swaminathan, aşıların virüse yakalanma tehlikesini yok ettiğine dair bir kanıt henüz olmadığını söyledi. Bu nedenle aşılanan kişilerin bulaştırma tehlikesinin devam edeceğini, maske-mesafe önlemlerinin sürmesi gerektiğini ekledi.