Dünya Sağlık Örgütü'nden Sağlık Bakanı Koca'ya davet

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca davet edildi.

DSÖ düzenli periyotlar halinde medya brifingleri düzenliyor. Bu toplantılara DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor. Bu haftaki toplantıya Bakan Koca davet edildi.

Koca, Covid-19’un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye’deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

Bugün 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek brifing DSÖ'nün internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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