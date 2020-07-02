DSÖ'den pandemi oluşturma riski olan yeni domuz gribi türüyle ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan , Çin'de oraya çıkan ve pandemi riski taşıdığı belirtilen domuz gribi virüsünün yeni değil, bilinen bir domuz gribi türü olduğunu söyledi.

Ryan, söz konusu virüsün 2016 yılından beri bilinen ve kuş gribine benzeyen Avrasya domuz gribinin bir suşu olduğunu belirterek, araştırmacıların bilim dergisinde yayınlanan çalışmasında, domuz popülasyonu arasındaki gelişimi de dahil olmak üzere, bu suşun epidemiyolojik gözetimi hakkında bilgilerin de yer aldığını ifade etti.

Ryan, "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemlidir" ifadelerini kullandı.

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