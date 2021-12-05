DSÖ'den Omicron açıklaması: Panik olmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insanların Covid-19 varyantı Omicron karşısında panik olmaması gerektiğini ancak hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, bir konferansta konuşan DSÖ'den üst düzey bilim insanı Soumya Swaminathan, salgında durumun bir yıl öncekinden çok farklı olduğunu söyledi.

Omicron varyantıyla ilgili Güney Afrika'dan verimleri yorumlayan Swaminatham, varyantın "yüksek bulaşıcı" olduğunu, dünya genelinde baskın varyant olabileceğini söyledi.

Swaminatham "Ne kadar endişeli olmalıyız? Dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız ancak panik yapmamalıyız" dedi.

DSÖ acil durumlar direktörü Mike Ryan da dünyada şu an Covid-19'a karşı yüksek seviyede etkili aşılar bulunduğunu hatırlatt.

Dünyanın 40'tan fazla ülkesinde Omicron görüldü.