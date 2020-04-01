DSÖ’den Koronavirüs iyileşenleri ile ilgili verilerinin artık yayınlanmamasına ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic , dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını geçirip iyileşenler ile ilgili verilerin, tüm ülkeler tarafından düzenli olarak sunulmadığı için artık yayınlanmadığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, "Çin’in dışındaki iyileşme vakaları konusunda, elimizde çeşitli kaynaklardan resmen doğrulanmış Covid-19 iyileşme vakalarının sayısı ile ilgili bilgi yok, zira her ülke bu tür verileri bize düzenli olarak bildirmiyor. Birçok ülkede ise insanlar hala iyileşme şansına kavuşamadı, dolayısıyla gelişmelere göre elimize daha yeni bilgiler geçebilir” diye konuştu.

Jasarevic, hastanın tam olarak iyileştiğinin tespit etme konusunda daha fazla epidemiyolojik bilgilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DSÖ’nün önerilerine göre Covid-19 hastası, en az 24 saat arayla peş peşe yapılan testleri negatif çıkması durumundan hastaneden taburcu edilebiliyor.