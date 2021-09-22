DSÖ'den hava kalitesine yönelik yeni yönerge; fosil yakıtlardan kaynaklanan ölümlerin azaltılması amaçlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2005'ten bu yana ilk kez, kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarına neden olan başlıca kirletici maddelerden kaynaklanan ölümleri azaltmayı amaçlayan hava kalitesi yönergesini yayınladı.

DSÖ 194 üye ülkesine yönelik tavsiyesinde, fosil yakıt emisyonlarında bulunan partikül madde ve nitrojen dioksit de dahil olmak üzere çeşitli kirleticiler için önerilen maksimum seviyeleri düşürdü.

DSÖ "Hava kirliliği, iklim değişikliğinin yanı sıra insan sağlığına yönelik en büyük çevresel tehditlerden biri" dedi.

"Bu yönergelere uymak milyonlarca hayat kurtarabilir"

DSÖ, yeni hava kalitesi yönergesindeki seviyelerin aşılmasının sağlık için ciddi risklerle ilişkili olduğu uyarısı yaparak neredeyse tüm hava kalitesi yönergelerindeki seviyeleri düşürerek "Bu yönergelere uymak milyonlarca hayat kurtarabilir" dedi.