DSÖ: Covid pandemisi küresel şırınga kıtlığına neden olabilir

Koronavirüs aşılamasının küresel ölçekte artmasının ardından şırınga tedariğini de etkiledi. DSÖ'nün ilaçlara ve sağlık ürünlerine erişim konusundaki danışmanı Lisa Hedman, Covid-19 aşı dozlarının arzı arttıkça, şırınga arzının da bu talebe ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Hedman, "Aşı şırıngası sıkıntısı yaşayabileceğimize dair gerçek endişeyi dile getiriyoruz, bu da bağışıklama çabalarını yavaşlatmak gibi ciddi sorunlara yol açacaktır. Aşı alımının nasıl gittiğine bağlı olarak, 1 milyardan 2 milyara kadar herhangi bir sayıda şırınga açığı olabilir" dedi.

AFP raporuna göre dünya çapında 7.25 milyardan fazla Covid19 aşı dozu uygulandı. Bu, yılda yapılan rutin aşı sayısının neredeyse iki katı ve gereken şırınga sayısının da iki katı.