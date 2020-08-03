DSÖ: Covid-19'u bitirecek 'sihirli silah' hiçbir zaman olmayabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı çalışmalarına rağmen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını tamamen bitirecek "sihirli silahın" hiçbir zaman olmayabileceğini ve "normalliğe" giden yolun uzun olacağı konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Acil Durum Birimi Başkanı Mike Ryan yaptıkları ortak basın açıklamasında "maske takma, sosyal mesafenin korunması, el yıkama ve test sayısı" konusunda bütün ülkelere çağrıda bulundu.

"Salgını kontrol edebilmek için gereken her şeyi yapın"

Maskelerinin dünya çapında "bir dayanışma sembolü" olması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, "İnsanlara ve hükümetlere mesajımız açık. Salgını kontrol edebilmek için gereken her şeyi yapın" dedi.

Bazı aşıların klinik deneme aşamasında üçüncü fazda olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Hepimizi enfeksiyondan koruyabilecek aşılar geliştiriliyor ama kesin bir çözüm olmayabilir" dedi.