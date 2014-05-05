T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DSÖ: Çocuk felciyle ilgili uluslararası acil durum var

Dünya Sağlık Örgütü Afganistan, Kamerun, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Irak, İsrail, Nijerya, Pakistan, Somali, Suriye'de artan çocuk felcine karşı dünyayı duyarlılığa çağırdı

05 Mayıs 2014 23:14

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocuk felcinin dünyanın farklı ülkelerinde yayılmasının hastalıkla ilgili uluslararası çapta acil bir durumu ortaya çıkardığını açıkladı.

WHO açıklamasında; Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki çocuk felci salgınlarından 'olağanüstü' olaylar olarak bahsetti.

Çocuk felcinin etkilediği ülkeler
Afganistan
Kamerun
Ekvator Ginesi
Etiyopya
Irak
İsrail
Nijerya
Pakistan
Somali
Suriye

Örgüt bu soruna karşı koordineli olarak uluslararası bir cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

WHO, çocuk felci salgınından etkilenen ülkenin yurttaşlarına, yurtdışına gitmeleri durumunda yanlarında aşı sertifikası bulundurmalarını önerdi.


Suriye de listede


Örgüte göre Pakistan, Kamerun ve Suriye 2014 içerisinde çocuk felcinin ihracı açısından en büyük risk teşkil eden ülkeler.

WHO geçen hafta Cenevre'de, çocuk felcinin dünyadaki durumuyla ilgili, çocuk felcinden etkilenen ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı uluslararası bir toplantı düzenlemişti.

WHO Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward'ın 'acil durum' açıklaması bu toplantıyı takiben gerçekleşti.
14 yıldır çocuk felci hastalığı sorunu bulunmayan Suriye, virüsün Pakistan'dan ülkeye gelmesi nedeniyle tekrar hastalıktan etkilenen ülkeler listesine girdi.

BBC muhabirleri, iç savaş nedeniyle Suriye'den Ürdün, Lübnan ve Türkiye'ye mülteci akını olduğunu, tüm göç edenlerin aşılı olup olmadıklarının kontrolünün imkansız olduğunu söylüyorlar.

ETİKETLER

çocuk felciwhodünya sağlık örgütüdünyaçağrıAfganistanKamerunEkvator GinesiEtiyopyaIrakİsrailNijeryaPakistanSomaliSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24