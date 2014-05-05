DSÖ: Çocuk felciyle ilgili uluslararası acil durum var

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocuk felcinin dünyanın farklı ülkelerinde yayılmasının hastalıkla ilgili uluslararası çapta acil bir durumu ortaya çıkardığını açıkladı.

WHO açıklamasında; Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki çocuk felci salgınlarından 'olağanüstü' olaylar olarak bahsetti.

Çocuk felcinin etkilediği ülkeler

Afganistan

Kamerun

Ekvator Ginesi

Etiyopya

Irak

İsrail

Nijerya

Pakistan

Somali

Suriye

Örgüt bu soruna karşı koordineli olarak uluslararası bir cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

WHO, çocuk felci salgınından etkilenen ülkenin yurttaşlarına, yurtdışına gitmeleri durumunda yanlarında aşı sertifikası bulundurmalarını önerdi.



Suriye de listede



Örgüte göre Pakistan, Kamerun ve Suriye 2014 içerisinde çocuk felcinin ihracı açısından en büyük risk teşkil eden ülkeler.

WHO geçen hafta Cenevre'de, çocuk felcinin dünyadaki durumuyla ilgili, çocuk felcinden etkilenen ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı uluslararası bir toplantı düzenlemişti.

WHO Genel Müdür Yardımcısı Bruce Aylward'ın 'acil durum' açıklaması bu toplantıyı takiben gerçekleşti.

14 yıldır çocuk felci hastalığı sorunu bulunmayan Suriye, virüsün Pakistan'dan ülkeye gelmesi nedeniyle tekrar hastalıktan etkilenen ülkeler listesine girdi.

BBC muhabirleri, iç savaş nedeniyle Suriye'den Ürdün, Lübnan ve Türkiye'ye mülteci akını olduğunu, tüm göç edenlerin aşılı olup olmadıklarının kontrolünün imkansız olduğunu söylüyorlar.