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Sağlık

DSÖ bugün toplanıyor

Domuz gribi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) olağanüstü uzmanlar komitesi toplantısının bugün yapılacağı, toplantıda bu hastalığın ulu

27 Nisan 2009 03:00

Domuz gribi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) olağanüstü uzmanlar komitesi toplantısının bugün yapılacağı, toplantıda bu hastalığın uluslararası alanda hangi evrede bulunduğunun ele alınacağı bildirildi.

DSÖ sözcüsü, daha önce yarın için planlanan toplantının bugün 16.00'da (TSİ 17.00) yapılacağını açıkladı. Komitenin Meksika, ABD, Kanada ve İspanya'da görülen domuz gribi vakalarıyla ilgili gelişmelerin ışığında toplanacağı kaydedildi.

Toplantının ardından bu akşam medya için de bir telekonferans düzenleneceği ifade edildi.

Domuz gribi, DSÖ'nün 1 ila 6 arasında derecelendirdiği salgın evreleri sıralamasında şu anda 3. evrede bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü pandemi alarm düzeyinde 3 evre, "İnsanlarda yeni influenza virüs alt-tipi ile enfeksiyon(lar) olmakla birlikte, insandan insana yayılımın olmadığı veya ancak yakın temasa bağlı nadir yayılım vakalarının söz konusu" olduğu durum olarak açıklanıyor.

Hastalığının insandan insana bulaşma derecelerinin ele alındığı 4. ve 5 evreden sonra gelen 6. evre "Pandemi dönemi" olarak nitelendiriliyor ve bu aşamada hastalığın "genel toplumda arttığı ve devam eden bir bulaşma olduğu" belirtiliyor.

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