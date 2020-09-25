DSÖ: Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar Covid-19 ölümleri 2 milyona ulaşabilir

Ryan, salgına karşı birlikte ve uyumlu hareket edilmemesi halinde bu sayının daha da fazla olacağını aktarırken, "Bunu yapmazsak bahsettiğiniz sayı sadece hayal edilebilir değil, ne yazık ki çok muhtemel" dedi.

Tüm dünyada kısıtlamaların ve tecritlerin hafifletilmesinin ardından virüsün gençler arasında yayıldığına dikkat çeken Ryan, vaka sayılarındaki artış nedeni ile gençlerin suçlanmaması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 32 milyon 572 bin 774'e, toplam can kaybı ise 989 bin 981'e ulaştı.