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Koronavirüs

DSÖ: Başarılı bir aşının yaygın kullanımına kadar Covid-19 ölümleri 2 milyona ulaşabilir

"Bunu yapmazsak bahsettiğiniz sayı sadece hayal edilebilir değil, ne yazık ki çok muhtemel"

25 Eylül 2020 21:29

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, Covid-19'a karşı başarılı bir aşının yaygın kullanımına başlanana kadar Koronavirüs'e bağlı ölümlerin dünya çapında 2 milyona ulaşabileceğini ifade etti.

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