DSÖ, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı uyardı: Koronavirüs önlemlerinde Asya ülkeleri örnek alınmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve Kuzey Amerika'yı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde yanlış bir tablo ortaya koydukları konusunda uyardı. DSÖ, iki bölgenin de salgınla mücadelede Asya ülkelerini örnek almasını önerdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Avrupa'da geçen hafta Covid-19 kaynaklı 8 bin 500 ölüm yaşandı ve DSÖ Acil Durum Uzmanı Mike Ryan, Avrupa'nın vakalarda yüzde 50'lik bir artış yaşadığını söyledi. ABD'de ise aynı dönemde günde ortalama 59 bin vaka tespit edildi.

Öte yandan; Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan'ın pandemide ikinci dalgayı kontrol altına almakta daha başarılı olduğu, hızlı bir temas takip sistemi uyguladıkları belirtildi.