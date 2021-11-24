DSÖ: Avrupa'da Covid ölümleri mart ayında 2 milyonu geçebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da bir numaralı ölüm sebebinin Covid-19 hâline geldiğini söyledi. DSÖ, Avrupa’da Covid ölümlerinin gelecek yıl mart ayına kadar 2 milyonu geçebileceğini söyledi.

DSÖ, Britanya dahil olmak üzere Avrupa bölgesinde Covid ölümlerinin 1.5 milyonu geçtiğini belirtti. Durumu “çok ciddi” olarak nitelendiren DSÖ, bölgedeki 25 ülkede hastane yataklarının yetersiz durumda olduğunu aktardı.

DSÖ’den yapılan açıklamada şu anki gidişata göre, 1 Mart 2022’de Avrupa’daki Covid ölümlerinin 2.2 milyonu geçmesi bekleniyor.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, ülkelerin “önce aşı” yaklaşımı benimsemesi gerektiğini söyledi.