DSÖ: 985 vaka var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 985 H1N1 virüsü vakasını doğruladı.



Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Meksika'da 590, ABD'de 226 vaka kesinleşti. Meksika'da 25, ABD'de bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.



DSÖ'ye göre, Kanada'da 84, İspanya'da 40, İngiltere'de 15, Almanya'da 8, Yeni Zelanda'da 4, İsrail'de 3, Fransa'da 2, Salvador'da 2, Avusturya'da 1, Hollanda'da 1, İsviçre'de 1, Çin'de 1, Danimarka'da 1, Güney Kore'de 1, Kosta Rika'da 1, İrlanda'da 1, İtalya'da 1 ve Kolombiya'da 1 vaka tespit edildi.

