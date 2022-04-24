DSÖ: 169 vaka kaydedildi; gizemli hepatit nedeniyle en az bir çocuk yaşamını yitirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), en az bir çocuğun gizemli hepatit vakası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, DSÖ; Avrupa, ABD, İsrail ve Britanya’da görülmeye başlayan gizemli hepatit vakalarına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ, küçük çocuklarda karaciğer enflamasyonuna neden olan akut hepatite ilikin 169 vaka tespit ettiklerini söyledi. 169 vakanın 17’sinde karaciğer nakli gerektiği belirtildi.

Vakaların 114’ünün Britanya’da, 13’ünün İspanya’da, 12’sinin İsrail’de görüldüğü belirtildi. Bu ülkeler dışında ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Fransa, Norveç, Romanya ve Belçika’da da vaka görüldü.

Sağlık yetkilileri gizemli hepatit vakalarını araştırıyor. DSÖ, ülkeleri benzer vakaları takip etmeye ve raporlamaya çağırdı.

Hepatit vakalarına “gizemli” denmesinin sebebinin hepatit A, B, C,D,E ile ilgileri olmaması olduğu belirtildi.

Bilim insanları, nezle ve gribe neden olan adenovirüsün hepatit vakalarının arkasında olabileceğini söylüyor. Vakalar arasında en az 74 çocuğun adenovirüs testi pozitif çıkmıştı. DSÖ, hasta olan çocukların Covid aşısı olmadığını belirterek, Covid-19 aşısıyla herhangi bir bağlantı bulunmadığını vurguladı.

Hepatitin semptomlarının koyu renk idrar, sarılaşan göz ve cilt, hastalık hâli, ateş, iştah kaybı, mide bulantısı, kusma, kas ağrısı olabildiği belirtildi.