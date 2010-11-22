-DSÖ: 1 MİLYAR İNSAN SAĞLIK GİDERLERİNİ KARŞILAYAMIYOR LONDRA (A.A) - 22.11.2010 - Dünyada yaklaşık bir milyar insanın, kişisel sağlık giderlerini karşılayacak durumda olmadığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bugün açıklanan raporda, ayrıca kişisel sağlık harcamaları nedeniyle her yıl yaklaşık 100 milyon kişinin yoksulluğa sürüklendiği belirtildi. DSÖ Sağlık Hizmetleri Finansmanı Direktörü David Evans, raporla ilgili brifingde, ''Pek çok kişi için sağlık hizmetleri, basitçe söylemek gerekirse yok. Diğerleriyse sağlık giderlerini karşılayacak durumda değil. Eğer sağlık giderlerini karşılamak mümkün değilse bu, ya sağlık hizmetlerinden yararlanmamayı ya da ciddi mali zorluklar içinde yaşamayı seçeceğiniz anlamına geliyor'' dedi. Sağlık sistemlerinin finansmanı hakkında küresel bazda hazırlanan raporda, zengin ya da fakir dünyadaki tüm ülkelerin evrensel sağlık hizmetlerinin karşılanması konusunda daha fazlasını yapacak durumda oldukları vurgulanarak, bu ülkelerden verimliliği artırmanın yolları konusuna odaklanmaları istendi. Ülkelerin para temin etmek, sağlık hizmetlerine erişimdeki engelleri azaltmak ve sağlık hizmetlerini daha verimli hale getirmek için atabilecekleri adımlara yer verilen raporda, çeşitli ülkelere farklı öneriler getirildi. Raporda tütün ve alkol gibi ürünlerle mali işlemlere vergiler getirilmesi, bazı sektörlerde ulusal dayanışma vergisi konulması suretiyle dolaylı vergilerden elde edilen gelirlerin çeşitlendirilmesi önerisinde bulunuldu. Sözkonusu raporda Hindistan'ın, döviz işlemlerine yüzde 0,005 oranında dolaylı vergi getirerek yılda 370 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği, Gabon'un da cep telefonu operatörlerine yüzde 10, havale yapan şirketlere yüzde 1,5'lik vergi koyarak 2009 yılında 30 milyon dolarlık ek gelir yarattığına dikkat çekildi. Genellikle sağlık harcamalarının yüzde 20 ila yüzde 40'lık bir kesiminin pahalı ve gereksiz ilaç alımı, hastanelerin verimli işlememesi ve teknik bilgi sahibi mesleki elemanların zamanının uygun kullanılmaması gibi nedenlerle boşa harcandığına işaret edilen raporda, dünyada reçeteye işlenen, dağıtılan veya satılan ilaçların yüzde 50'sinden fazlasının uygun şekilde kullanılmadığı ve hastaların yarısının ilaçlarını, reçetelerinde belirtildiği şekilde almadıkları kaydedildi. Raporda ilaçların daha iyi kullanılması halinde ülkelerin sağlık harcamalarında yüzde 5'lik bir tasarruf sağlanabileceği vurgulandı.