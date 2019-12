DSK: Merak etme bebeğim, sen benim kim olduğumu biliyor musun?

T24- Temizlik görevlisine tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan IMF eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın, ‘Yapmayın ne olur işimden olurum’ diye yalvaran ve genç kadına, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Merak etme bebeğim, işini kaybetmeyeceksin” karşılığı verdiği öğrenildi.







Amerikan Fox televizyonu, Dominique Strauss-Kahn’ın (DSK) polis raporlarına geçen taciz anında kadınla girdiği diyalogu ele geçirdiğini duyurdu. Habere göre New York’taki lüks otel odasında DSK tarafından sıkıştırılan ve kaçmak için her yolu deneyen 32 yaşındaki kadın, “Yapmayın beyefendi. İşimi kaybedeceğim. Bu işe ihtiyacım var. Zaten amirim de koridorda” dedi. Kadının bu sözlerine, DSK, “Merak etme bebeğim. İşini kaybetmeyeceksin. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yoksa bilmiyor musun?” cevabını verdi. 62 yaşındaki DSK’nın elinden bir an için kurtulan kadın, kapıya doğru koşarken kayıp, dizlerinin üstüne düştü. DSK da kadının arkasından giderek, onu oral sekse zorladı.