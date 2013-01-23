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Politika

DSİ 'yasal kuyulara', 'kaçak kuyu' işlemi mi yapıyor?

CHP'li Kart: DSİ tarafından “kaçak kuyuların ruhsatlandırılması, ruhsatlı kuyuların güncellenmesi” adı altında sürdürülen çalışmalarda da çok büyük mağduriyetlere yol açılmaktadır

23 Ocak 2013 19:16

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart,  İç Anadolu’da kırsal kesimlerde tarımsal sulamalarda yaşanan büyük sorunları  ve  DSİ’nin  vatandaşa yönelik  ‘kaçak kuyu’ muamelesini   Meclis’e taşıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Kooperatif sahasında vatandaşın açtığı kuyuya, orada “Kooperatife ait kuyu”  olduğu gerekçesiyle ruhsat verilmemektedir. Oysa, görünürde kuyu var, ancak faal durumda değildir. DSİ gerçeklerden ve arazi durumundan kopuk bir şekilde çalışmaktadır” dedi.

Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi gerekçesinde iç Anadolu çiftçinin sorunlarına  ayrıntılı yer verilerek şöyle dendi:

 

‘Göz kararıyla kuyu koordinat  çiziliyor’

 

İç Anadolu Çiftçisi bu sorunlarla uğraşırken, DSİ tarafından “kaçak kuyuların ruhsatlandırılması, ruhsatlı kuyuların güncellenmesi” adı altında sürdürülen çalışmalarda da çok büyük mağduriyetlere yol açılmaktadır.  Devlet Su İşleri sorunları çözmek yerine, üstünü örtmekte ya da yok saymaktadır. Şöyle ki; ruhsat işlemleri, DSİ tarafından daha önceden (4-5 yıl önce) tespit edilmiş kuyulara uygulanmaktadır.

 

Vatandaşa ‘kaçak kuyu’  suçlaması

 

Ancak DSİ, bu kuyuların hepsini mahallinde  tespit etmemiştir. Bazı bölgelere hiç gidilmemiş, bazı bölgelerde ise kuyu başına varılmadan göz kararıyla koordinat uygulaması yapıldığı için kuyular farklı parsellerde görünmektedir. DSİ kendi hatasından kaynaklanan bu sorunlara çözüm bulması gerekirken, vatandaşı suçlamakta ve yasal kuyulara  “kaçak kuyu” işlemi yapmaktadır.

Böyle bir uygulama elbette kabul edilemez. Zira, DSİ’nin kaçak işlemi yaptığı bu kuyulara MEDAŞ uzun yıllardan bu yana elektrik vermektedir. Vatandaş, Devletin izniyle 30-40 bin TL. harcama yaptığı kuyuyu, uzun yıllardan bu yana yine Devletin kontrolü ve bilgisi dahilinde kullanmaktadır.

- Çiftçinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve mağduriyetler gözönünealındığında , tarımsal sulama suyu kullanımında kotalı dönemin 25 Şubat 2013 tarihinden itibaren uygulanması kararını yeniden gözden geçirecek misiniz?

-Bu sürenin en az 1 yıl daha uzatılması yönündeki taleplere ne diyorsunuz? Bu konudaki düşünleriniz nedir?

-Konya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulunun hazırlamış olduğu rapordaki somut çözüm önerilerini neden hayata geçirmiyorsunuz?

-Türkiye’nin tarım üretiminde sıçrama yapmasını ve Dünya Devi haline gelmesini sağlayacak bu projeleri neden engelliyorsunuz?

- Türkiye’yi ucuz emek ülkesi, pazar ülkesi haline getirmeye yönelik projeleriniz sebebiyle , tarım üretimine yönelik projelerin hayata geçirilmediği yönündeki eleştiri ve değerlendirmelere ne diyorsunuz?

                              

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