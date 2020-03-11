DSİ, Suriye'de milyonlarca lira harcadı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Suriye’de milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı 2018 Yılı Ek Yatırım Programı’nda Askeri İçme Suyu Projesi kapsamında Zeytindalı Harekatı ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki içme suyu işleri için 100 milyon TL’lik yatırım bedeli ayrıldı. Bölgede üç yılda 111 su kuyusu açan DSİ, 78 yeni kuyu için de yaklaşık 10 milyon TL daha harcayacak

DSİ, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki bölgelerde açılan içme suyu kuyularının bağlantı hatlarının yapılması için 28 Haziran 2019'da ihale açtı. İhaleyi AKP'li eski Milletvekili Mahmut Sami Mallı'nın ortağı ve kurucusu olduğu Soysal Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi 43 milyon 829 bin TL’lik teklif vererek kazandı. İhalesi yapılan işin 33 bin 889 metrekarelik kısmının ve yüzde 68 oranında tamamlandığı bildirildi.

DSİ, Suriye Zeytindalı Harekatı kapsamındaki bölgeler arasında yer alan Afrin’de içme suyu tesislerinin bakımı, onarımı ve devreye alınması için de 17 Temmuz 2019 tarihinde ihale yaptı ve ardından da ihalenin iptal edildiği açıklandı.

10 milyon liralık su kuyusu

DSİ'nin 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Suriye'de 2017-2019 yılları arasında toplamda 111 su kuyusu açıldı. DSİ, 2019 yılı içerisinde toplam 78 su sondaj kuyusu için toplam 9 milyon 689 bin TL maliyet hesapladı.

Faaliyet raporunda, “Kilis ilimizin özellikle ‘Suriyeli mültecilerin Ülkemize gelişinden sonra öngörülmedik oranda artan’ içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak ve 2060 yılına kadar su kesintisi yaşatmadan, kaliteli ve uygun maliyetli su sağlamak için DSİ, Kilis Yukarı Afrin Projesi’ni hayata geçirmiştir” ifadeleri de yer aldı.

Kilis Yukarı Afrin Barajı’nın 400 milyon TL'ye mal olduğu belirtilirken barajdan alınacak yıllık 18,9 milyon metreküplük suyun 43 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile şehre iletileceği ve projenin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.