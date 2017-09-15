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DSİ lojmanında 5'inci kattan düşen kadın öldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü lojmanının 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşen 61 yaşındaki Dudu Zeytün öldü

15 Eylül 2017 14:52

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü lojmanının 5\'inci katındaki dairenin penceresinden düşen 61 yaşındaki Dudu Zeytün öldü.
Merkez Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı\'ndaki DSİ 12\'nci Bölge Müdürlüğü lojmanında kalan Dudu Zeytün, 5\'inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Beton zemine çakılan ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Zeytün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Dudu Zeytün\'ün intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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