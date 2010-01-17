DSHP'nin başına Ecevit seçildi

T24 - Hulki Cevizoğlu'nun istifasıyla boşalan Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Genel Başkanlığı'na Rahşan Ecevit seçildi.



DSHP Kurucular Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, partinin hızla örgütlendiği belirtilerek, kurucular kurulu tarafından Genel Başkanlığı Rahşan Ecevit'in, Genel Sekreterliğe ise Fikret Kürkçüoğlu'nun seçildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Köklü ve ve güçlü bir demokratik sol düşünceye sahip DSHP, ülkemizin ve halkımızın artan sorunlarına yine gerçekçi çözümler üretecek, kaybolmaya yüz tutmuş umutları yeşertecek ve güçlendikçe DSHP, Türkiye'de halk, dünyada Türkiye güçlenecek, halkın yüzü gülecektir" denildi.



Ülkenin ekonomik ve sosyal sıkıntılar içinde olduğu savunulan açıklamada, "Bu sorunların büyük devlet ve siyaset adamı Bülent Ecevit'in sistemleştirdiği ve halkın öz değerlerine dayalı demokratik sol düşüncenin iktidarı ile çözüleceği" kaydedildi.



Açıklamada, "DSHP'nin ülke sorunlarını çözmek amacıyla yola çıktığı, ancak bu arada bazı kimselerin partide kurulan düzeni bozarak kendi düzenlerini kurmayı istedikleri" öne sürülerek, "Bu nedenle ufak bir sorun yaşadık ama bu sorun çabuk aşıldı. Biz yolumuza devam ediyoruz, hızla örgütleniyoruz" ifadesine yer verildi.