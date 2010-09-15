-DRUÇAS'TAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ ATİNA(A.A) - 15.09.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, "Yunanistan'ın Türkiye ile sıkı işbirliği istediğini" söyledi. Druças, "Yunan dış politikasının temel hatları" konulu bir basın toplantısı düzenledi. "Türk - Yunan ilişkileri, Türkiye'deki referandum sonucu ve Kıbrıs meselesindeki gelişmeler" konularına değinen Dışişleri Bakanı, "Atina'nın Ankara ile ortak çıkar teşkil eden konularda, sıkı işbirliğinde bulunmayı istediğini ancak bunun için önşartın, uluslararası hukuk kuralları, Yunanistan'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne tam saygı olduğunu" belirtti. Druças, "Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB perspektifini tam üyelik çerçevesinde desteklediğini" de vurguladı. Türkiye'deki referandumun sonuçlarına da değinen Druças, söz konusu sonucun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, azınlık, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına saygı ile iyi komşuluk ilişkilerinin yanı sıra Kıbrıs meselesinin de çözümü gibi konularda daha kararlı reformlara gidilmesinde yolu açtığı değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanı, referandum sonucunu, Türk hükümeti için, "fırsat penceresi" olarak değerlendirdi. Öte yandan, Kıbrıs meselesi hakkında da konuşan Druças, meselenin Yunan dış politikasının öncelikli konularından olduğunu vurguladı. Kıbrıs meselesinin güç bir dönemden geçmekte olduğunu belirten Druças, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitri Hristofyas'ın, sorunun çözümü yönünde öneriler gündeme getirdiğini, Kıbrıs Türk tarafının olumlu yaklaşım göstermesinin ümit edildiğini kaydetti.