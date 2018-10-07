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DRONE'LU TRAFİK DENETİMİ  

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA  Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kazaları engellemek amacıyla drone'lu denetim yaptı

07 Ekim 2018 13:08

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA 
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, kazaları engellemek amacıyla drone\'lu denetim yaptı. 
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, trafik kazalarını önleme amaçlı, algılanan yakalanma riski duygusunun en üst düzeyde tutulması amacıyla otoyol giriş ve çıkışlarında drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimlerde çok sayıda araca ceza yazıldı. Kurtköy gişelerinde yapılan denetimlerde hatalı şerit değiştirme yapan, direksiyon başında cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere cezalar yazıldı. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren sürücülere ise 108 lira para cezası ve 10 ceza puanı verildi. 
 
Görüntü Dökümü
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-Drone\'nun havalandırılması
-Hata yapan araçların çevirilmesi
-Trafik polislerinin verdikleri cezaları sürücülere anlatması
-Sürücülere ceza yazılması
-Sürücülerle röp
-Drone\'un aldığı görüntüler
-Genel ve detay

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