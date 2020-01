Drogba'ya New York'tan teklif var

Emirates Cup'ta attığı gollerle boy gösteren Galatasaray'lı Didier Drogba, transferlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Meksika ile Amerika'nın New York şehrinde oynanacak hazırlık maçının kadrosuna davet edilen başarılı futbolcu için çok ilginç iddia ortaya atıldı.



New York Times gazetesi, Fildişili oyuncunun maçtan önce New York takımının sportif direktörü Roxburgh ile bir görüşme yapacağını yazdı.

Futbolu bırakmaya hazırlanan Thierry Henry'nin boşluğunu Drogba ile doldurmak isteyen New York'un, yıllık 5.5 milyon dolar net bir maaş düşündüğü ve bu rakamı iki yıl ödemeyi taahhüt edeceği bildirildi.

Drogba'nın sponsorlar ve reklam anlaşmalarından kazanacağı rakamın ise maaşının en az 3-4 kat olacağı yorumları yapıldı.