Drogba’nın ilk hedefi formuna kavuşmak



Şampiyonlar Ligi’nde Bordeaux ile karşılaşacak olan Chelsea’de Didier Drogba, basın mensuplarına konuşurken, ilk hedefinin tam olarak hazır olmak olduğunu ve ardından turnuvayı kazanmak olduğunu söyledi.



Chelsea’nin güçlü forveti Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan final maçından beri sakat durumda ve dizinden de bir operasyon geçirmişti.



Ağustos boyunca süren rehabilitasyon döneminden sonra, oyuncunun Ekim’e kadar dönmesi beklenmiyordu ama Drogba, milli maçlar arasında da hazırlanmayı sürdürdü. Manchester City deplasmanında da kulübede yerini alabildi.



Daily Mail’e konuşan oyuncu, “İlk hedefim dizimde ağrı olmadan oynayabilmek” dedi.



“Söyleyeceğim şey, tek başıma ilerlemek istemiyorum ve yakın zamanda çok şey yapmak istiyorum. Her şeye rağmen eminim ki Chelsea güçlenecek ve Şampiyonlar Ligi’nde yapabileceğimizin en iyisini yapacağız.”