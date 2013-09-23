Drogba sosyal medya üzerinden Beşiktaş'a gönderme yaptı

Sarı-kırmızılı takımın iki golünde de imzası olan Didier Drogba, sosyal medya üzerinden olaylar ile ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından iki fotoğraf paylaşan Fildişi Sahilli futbolcu, "Görev tamamlandı. Takımım ve gösterdiğimiz reaksiyon ile gurur duyuyorum. Galatasaray aslan gibi ruhu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarlarına mesaj gönderen ve Beşiktaşlılara fair-play göndermesi yapan Drogba, "Biz size sahibiz, onlar değil. Böyle muhteşem bir maç bu şekile nasıl döndü" şeklinde konuştu.