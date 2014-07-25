Didier Drogba yeniden Chelsea'ye döndü

Galatasaray'la yolları ayrılan Didier Drogba, Chelsea'nin başarısı için ter dökecek. İngiliz ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla Fildişi Sahilli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ntvspor.net'te yer alan haberde Londra ekibinin internet sitesinde, Drogba ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Didier Drogba, Chelsea'ye geri döndü. 2012-2013 sezonunun devre arasından bu yana Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli yıldız, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı. Chelsea taraftarları tarafından kulüp tarihinin en iyi oyuncusu seçilen Drogba'nın eski takımına geri döneceği konuşuluyordu.

Chelsea Menajeri Mourinho da yıldız oyuncunun geri dönüşüyle ilgili istekli olduğunu belirtmiş, bu isteğin duygusal bir istekten çok; Drogba'nın takıma katabilecekleriyle ilgili olduğunu vurgulamıştı.