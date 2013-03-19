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Spor

Drogba: Belki eski takımıma dönerim

Drogba, "Marsilya’ya döner misin?" sorusuna "Belki 40 yaşına kadar oynarsam bu olabilir" yanıtını verdi

19 Mart 2013 13:43

Kayserispor maçı sonrası Fransa’daki Canal Plus kanalında yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Didier Drogba, uzun yıllar daha futbol oynaması halinde eski takımı Marsilya’ya gidebileceğini ima etti.

Fransız televizyonuna konuşan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Drogba, "Marsilya’ya döner misin?" sorusuna "Belki 40 yaşına kadar oynarsam bu olabilir" yanıtını verdi.
 
Galarasaray'da jübile yapacağını ima eden Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, ''Marsilya’ya döner misin?'' sorusuna ''Belki 40 yaşına kadar oynarsam bu olabilir'' yanıtını verdi.

Marsilya’yı çok sevdiğini kaydeden Drogba, ''Bir gün dönmem teklif edildiğinde memnuniyet duyarım. Geçmişte hep bu dönüşe dair konuşmalar oldu. Bir türlü doğru zamanı tutturamadık'' dedi.


'Şu an için burada mutluyum'


Drogba, hala kendisini bir gün Marsilya’da görme olasılığı olup olmadığı sorulduğunda ise "40 yaşına kadar oynamaya devam edersem neden olmasın… Artık futbolculuk kariyerimin son demlerini yaşıyorum. Marsilya’da güzel günlerim geçti. Galatasaray’da futbol hayatımı sürdürüyorum ve şu an için burada mutluyum. Hedeflerim de var. İleride ne olur her şey o zaman görülür" şeklinde konuştu.

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