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Spor

Drogba: Bana maymun diyorsun ama...

Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Didier Drogba, derbide bir taraftarın kendisine muz uzatmasına instagram hesabı üzerinden cevap verdi

13 Mayıs 2013 17:24

Bir Fenerbahçe taraftarının Galatasaraylı siyahi futbolcuları kızdırmak için elindeki muzu sahaya doğru göstermesi, futbol sahalarında son dönemde yaşanan 'ırkçılık' skandallarını akıllara getirdi.

Büyük tepki çeken bu harekete Didier Drogba'dan da tepki geldi. 35 yaşındaki yıldız, şahsi instagram hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı ve tepkisini ortaya koydu.

Drogba, daha sonra yorumlara cevap olarak bir yorum paylaştı ve şunları söyledi:

“Bana maymun diyorsun, ama 2008’de Chelsea ile Fenerbahçe’yi elediğimizde ağladın. Bana maymun diyorsun, çünkü ben Şampiyonlar Ligi’ni kazandığımda sen televizyonun önünde hoplayıp-zıpladın. Bana maymun diyorsun, çünkü Galatasaray ile şampiyonluk yaşamam seni çıldırttı. En üzücü olanı ise, bana maymun diyorsun ama benim maymun kardeşim dün 2 gol attığında havalara sıçradığını unuttun. Sen kendini gerçek bir taraftar olarak mı görüyorsun? Galatasaray taraftarlarının tüm yorumlarını kontrol edersen, onlardan bir şeyler öğrenebilirsin.”

 

Evrim fotoğrafı

 

İnsanoğlunun maymundan geldiğini gösteren bir evrim fotoğrafını yayınlayan Drogba, "Tarihin küçük bir parçası, seni incitmesin!" mesajını da altına yazdı. 

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