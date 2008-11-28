T24 LogoT24 Logo
Spor

Drobnjak Efes Pilsen'de

Beko Basketbol Ligi takımlarından Efes Pilsen'in, Sırp oyuncu Predrag Drobnjak ile sezon sonuna kadar anlaştığı açıklandı.

28 Kasım 2008 02:00


Beko Basketbol Ligi takımlarından Efes Pilsen'in, Sırp oyuncu Predrag Drobnjak ile sezon sonuna kadar anlaştığı açıklandı.


Geçtiğimiz sezon Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Beşiktaş Cola Turka'da forma giyen Sırp oyuncu sezon sonuna kadar Efes Pilsen forması giyecek.

Yeni sezona "tüm kulvarlarda zirve" hedefiyle başlayan ancak Mario Kasun'un sakatlanmasıyla potaaltında büyük sıkıntı yaşayan Efes Pilsen, eski oyuncusu Predrag Drobnjak'ı kadrosuna kattı.

Ergin Ataman'ın takıma gelişiyle, tecrübeli antrenörün Beşiktaş Cola Turka'da çalıştırdığı Drobnjak'ın da adı Efes Pilsen ile anılmaya başlamıştı.

O dönemde siyah beyazlılarla Sırp oyuncunun bonservisi konusunda anlaşamayan Efes Pilsen, geçtiğimiz günlerde pürüzleri giderdi ve Drobnjak'ı kadrosuna katmış oldu.

Geçtiğimiz sezonu Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka forması altında geçiren Drobnjak, oynadığı 23 maçta 8.9 sayı, 3.6 ribaunt ve 1 asist ortalaması yakalamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24