Drobnjak Efes Pilsen'de



Beko Basketbol Ligi takımlarından Efes Pilsen'in, Sırp oyuncu Predrag Drobnjak ile sezon sonuna kadar anlaştığı açıklandı.





Geçtiğimiz sezon Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Beşiktaş Cola Turka'da forma giyen Sırp oyuncu sezon sonuna kadar Efes Pilsen forması giyecek.



Yeni sezona "tüm kulvarlarda zirve" hedefiyle başlayan ancak Mario Kasun'un sakatlanmasıyla potaaltında büyük sıkıntı yaşayan Efes Pilsen, eski oyuncusu Predrag Drobnjak'ı kadrosuna kattı.



Ergin Ataman'ın takıma gelişiyle, tecrübeli antrenörün Beşiktaş Cola Turka'da çalıştırdığı Drobnjak'ın da adı Efes Pilsen ile anılmaya başlamıştı.



O dönemde siyah beyazlılarla Sırp oyuncunun bonservisi konusunda anlaşamayan Efes Pilsen, geçtiğimiz günlerde pürüzleri giderdi ve Drobnjak'ı kadrosuna katmış oldu.



Geçtiğimiz sezonu Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka forması altında geçiren Drobnjak, oynadığı 23 maçta 8.9 sayı, 3.6 ribaunt ve 1 asist ortalaması yakalamıştı.

