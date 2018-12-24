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Drift yaptığı videoyu paylaştı, 6 bin 247 lira ceza yedi

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de kullandığı otomobille 'drift' yaparken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücü E

24 Aralık 2018 18:24

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de kullandığı otomobille \'drift\' yaparken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücü E.M.\'ye, 6 bin 247 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
Edirne\'de oturan E.M., sanayi sitesinde bir akşam \'drift\' yaparken çekilen videoyu sosyal medya hesabındaki hikaye bölümünde paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, videodan aracın plakasını belirledi. Polis ekipleri araç sahibine 1002 lira, sürücü E.M.\'ye ise \'drift\' yapmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 1002 lira, muayenesiz araç kullanmaktan ise 235 lira ceza kesildi. Ayrıca araç trafikten men edildi.

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