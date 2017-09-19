Dresden'deki cami saldırısıyla ilgili iddianame hazır

Almanya'nın Dresden kentinde bir cami ve kongre merkezini hedef alan saldırının üzerinden bir yıl geçerken, Dresden Başsavcılığı saldırıyla ilgili iddianameyi tamamladı. Dresden Başsavcısı Wolfgang Klein, saldırının tek bir kişi tarafından düzenlendiğini belirterek, başka zanlı ya da zanlıların tespit edilemediğini kaydetti.

İddianamede saldırıdan sorumlu tutulan 30 yaşındaki erkek zanlının, İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketinin etkinliklerinde konuşmalar yaptığı belirtildi. Zanlı, iki patlamaya sebebiyet vermek suçunun yanı sıra cinayete teşebbüsle de suçlanıyor.

Geçen yıl Eylül ayı sonunda Dresden'deki Fatih Camisi ile Uluslararası Kongre Merkezi önünde el yapımı patlayıcılar infilak etmişti. Dresden Başsavcılığı saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, saldırganın önce cami imamının ailesiyle kaldığı dairenin önünde kendi yaptığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtmişti. Dört kişilik ailede saldırı sonucu yaralanan olmamıştı. Başsavcılığa göre zanlı bu saldırıdan hemen sonra ise Uluslararası Kongre Merkezi önünde ikinci bir el yapımı patlayıcıyı ateşledi.

Dresden, yabancı ve İslam karşıtı Pegida hareketinin ortaya çıktığı kent olarak biliniyor.

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DPA/EPD, HT/BK