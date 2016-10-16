Dresden'de Pegida yanlısı ve karşıtı gösteriler bekleniyor

Göç ve İslam karşıtı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler" (PEGİDA) hareketinin kuruluşunun 2. yıldönümü vesilesiyle Pegida temsilcileri hareketin merkezi sayılan Dresden kentinde bir gösteri düzenleme çağrısı yaptı. Öğle saatlerinde başlaması öngörülen gösteri nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca şehrin farklı yerlerinde çok sayıda karşı gösteri düzenlenmesi de bekleniyor.

Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretzschmer, göstericilere ifade özgürlüğü hakkını sadece 'barışçıl' değil aynı zamanda 'terbiye ve saygı çerçevesinde' kullanmalarını söyledi.

Pazartesi gösterisine izin verilmedi

Normalde gösterilerini pazartesi günleri düzenleyen Pegida'nın bu kez pazartesi günü düzenlemesine, kentte aynı gün Pegida karşıtı "Dresden kendisini gösteriyor!" adlı bir gösteri düzenlemesi nedeniyle izin verilmedi.

20 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen 'Akşam yürüyüşü' Pegida'nın kuruluşu olarak kabul ediliyor. Bunu takip eden aylarda binlerce kişi pazartesi günleri düzenlenen Pegida gösterilerine katılmış, göç, mülteci ve İslam karşıtı sloganların kullanıldığı gösteriler Almanya'da büyük tartışma başlatmıştı. Yürüyüşlere katılanların sayısı zaman zaman 25 bine ulaştı. Özellikle Almanya'nın doğusunda destek bulan Pegida'yı kendisine örnek alan oluşumlar Almanya'nın diğer kentlerinde de destek yürüyüşleri düzenlemeye başlamıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel, hareketi eleştiren açıklamalar yaparak halka Pegida'ya katılmama çağrısı yapmıştı. Son olarak Pegida taraftarları iki Almanya'nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim'de Dresden'deki merkezi kutlamalara katılan Cumhurbaşkanı Gauck ve Başbakan Merkel'e yönelik hakaret içeren sloganlarla dikkat çekmişti.

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Afp/dpa, BÖ/MK