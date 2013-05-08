Dreamliner ABD'de de havalanacak

United Airlines, Boeing 787 Dreamliner uçak seferinin 20 Mayıs'ta yeniden başlatılabileceğini açıkladı.

Boeing 787 uçaklarının batarya sisteminde çıkan sorunlar nedeniyle ocak ayından bu yana hava trafiğinden çekilmesinin ardından, ilk olarak Etiyopya Hava Yolları 27 Nisan'da seferlerine tekrar başlamıştı. (HABERE GİT)

United Continental Holdings Şirketi, Boeing Dreamliner 787 uçağının ilk seferinin ABD içerisinde Houston'dan Chicago'ya 20 Mayıs'ta gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Şirket, uluslararası ilk uçuşun ise Denver'dan Tokyo'ya 10 Haziran'da yapılmasını düşündüklerini kaydetti.

ABD ve Japonya'daki iki seferde lityum iyon bataryalarının sorun çıkarması, Boeing 787 uçaklarının güvenliği konusunda endişelere neden olmuş, ABD Federal Havacılık İdaresi de ülkedeki havayolu şirketlerine, bataryalarındaki teknik arızadan kaynaklanan yangın riski giderilene kadar seferlerin durdurulması talimatı vermişti.

Boeing uçuşlarının önlem olarak diğer ülkelerde de durdurulmasının ardından Amerikalı ve Japon uzmanlar, sorunun tespit edilmesi ve giderilmesi için çalışma başlatmıştı.