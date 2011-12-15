-Draghi: Hükümetler kendi başının çaresine bakmalı FRANKFURT (A.A) - 15.12.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi'nde ağır borç yüküyle boğuşan ülkeler için ''dışarıdan bir kurtarıcı'' olmadığını bildirdi. Draghi, yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi hükümetlerinin bütçelerini denkleştirmek için sert tedbirler alması ve büyümeyi iyileştirmek için ekonomilerinde reformlar yapması gerektiğini belirtti. Avro Bölgesi'nin ''güvenlik duvarı''nın Avrupa Birliği (AB) kurtarma fonu olduğunu ifade eden Draghi, AB'li yetkililere, hükümetlerin borçlarını zamanında ödeyeceği konusunda piyasaları ikna etmek için kararları hızlıca uygulamaya koymaları çağrısında bulundu.