-Draghi: Belirsizlikler ekonomiyi etkiliyor FRANKFURT (A.A) - 03.11.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, risklerin ve devam eden belirsizliklerin ekonomiyi etkilediğini belirtti. ECB'nin Frankfurt'ta yapılan faiz toplantısına ilk kez başkanlık eden Draghi, enflasyon oranlarının gelecek aylarda yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam edeceğini, ancak 2012'de enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'inin altına gerilemesinin beklendiğini belirterek, orta vadede enflasyonun fiyat istikrarıyla uyumlu olacağını vurguladı. 2012 yılı büyüme tahminlerinin ciddi oranda düşürülebileceğine dikkat çeken Draghi, hem küresel arz ve talepte azalma olduğunu hem de Avro Bölgesi'ndeki bazı ülkelerin borç krizinin buna neden olduğunu kaydetti. Alınan olağanüstü tedbirlerin geçici olduğunu vurgulayan Draghi, Avro Bölgesi'nin borç krizinin 17 üyeli bölgenin ekonomik büyümesini yavaşlattığına vurgu yaptı. Şuan piyasada yaşanan dalgalanmanın bu yılın ikinci yarısında ve ötesinde ekonomik büyümenin hızını muhtemelen azaltacağını söyleyen Draghi, yavaşlayan ekonominin enflasyon tehdidini azalttığını ifade etti. ECB'nin Frankfurt'ta yapılan faiz toplantısına ilk kez başkanlık eden Draghi, parasal gelişmelerin ılımlı olmaya devam edeceğini ifade ederek, ekonomik görünümdeki yüksek belirsizlik ve aşağı yönlü risklerin sürdüğünü vurguladı. Draghi, bu risklerin bazılarının gerçekleşirken, bunun 2012 yılındaki büyüme tahminlerinin önemli oranda aşağı yönlü revizyonuna sebep olduğuna dikkat çekti. Avro Bölgesi'ndeki fiyat, maliyet ve ücret baskılarının ılımlı olacağını kaydeden Draghi, oybirliğiyle alınan faiz indirim kararında bunun gözönüne alındığını vurguladı. Draghi, para politikasında orta vadede fiyat istikrarının sürdürülmesinin önemli olmaya devam edeceğini ifade ederek, Avro Bölgesi'nde orta vadede enflasyon beklentilerinin yüzde 2'ye yakın olduğunu söyledi. Likidite önlemlerinin ve refinansman operasyonlarının Avro Bölgesi bankalarının likidite sıkıntısı yaşamaması için devam edeceğine işaret eden Draghi, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyüme oranının bu yılın ikinci çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 0,2'ye gerilediğine dikkat çekti ve bu yılın ikinci yarısında ise ekonominin daha da ılımlı seviyede büyümesinin beklendiğini belirtti. ECB Başkanı, bankanın tahvil satın alma programının ''geçici'' ve ''miktarıyla sınırlı'' olduğunu vurguladı. -''Hükümetler kararlılıklarını göstermeli'' Mali politikalar konusunda Avro Bölgesi'ndeki hükümetlerin tamamının bölgenin tümünde finansal istikrarı sağlamada ana unsur olarak verdikleri sözleri tam olarak yerine getirmek için kararlılıklarını göstermeye ihtiyaç olduğunu belirten Draghi, ortak Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Para Fonu (IMF) düzeltme programları altında özellikle kırılgan ülkelerin hükümetlerinin gerektiğinde ek önlemler almaya hazır olması gerektiğini vurguladı. Draghi, mali konsolidasyon ve yapısal reformların büyüme görünümlerini ve istihdam yaratmayı güçlendirmede birlikte hareket etmelerinin hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. ECB Başkanı Mario Draghi, bütün Avro Bölgesi hükümetlerine önemli ve kapsamlı yapısal reformların uygulanmasında hızla hareket etmesi çağrısı yaparak, bunun da bölge ülkelerinin uzun vadeli büyüme potansiyellerini artırmak, ekonomilerin esnekliğin yükseltmek ve rekabet edebilirliğini güçlendirmek için yardımcı olacağını sözlerine ekledi.