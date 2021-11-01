Dr. Zeynep Elif Yıldızel: Doğalgaz zammını peynirden benzine kadar her üründe göreceğiz

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü yarı zamanlı öğretim üyesi ve Jeolojik Araştırmalar Derneği 2. Başkanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel, uluslararası pazarda artan enerji fiyatlarının ülkede üretilen her ürüne yansıyacağını belirtti.

Daktilo1984’ten Arın Demir’in sorularını yanıtlayan Dr. Yıldızel, doğalgaz zamlarının konut tüketimine yansımaması için sübvanse edilmesinin bir çözüm olmadığını söyledi. Doğalgazın sadece yüzde 6’sının konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığını, büyük bir kısmının ise elektrik üretiminde ve sanayide kullanıldığını vurguladı. Yıldızel, “Doğalgaz zamlarını evimize aldığımız peynirden ete, mobilyadan vidaya, arabamıza koyduğumuz benzine kadar aklımıza gelen her üründe hissedeceğiz” ifadesini kullandı.

“‘Biz sanayide fiyatları arttırdık ama konut tüketiminde arttırmadık” demenin popülist bir söylem olduğunu belirten Yıldızel, vatandaşlar ısınma amaçlı doğalgaz fiyatlarından az etkilenecek olsalar da sanayi girdisi arttığından tüketilen her şeyin fiyatının artacağını söyledi. Ayrıca, mevcut finansal koşullarda sübvansiyonun sürdürülebilir olmadığını ve Ocak hesaplamalarına bu zammı yansıtmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

“Anlık ve günü kurtarmaya yönelik bir anlayışımız var”

Türkiye ve Rusya arasındaki uzun dönemli kontratların 2021’in sonunda bitmesiyle oluşabilecek riskleri yorumlayan Yıldızel, enerji tedarik meselesinin geçmiş yıllarda uzun vadeli planlanmamış olmamasının, 2022’de bir domino etkisi yaratabileceğini söyledi. “Kontratların biteceği tarihi bugün öğrenmedik” diyen Yıldızel, yerine koyacağımız ikame gazların veya miktarlarının görüşmelerini çoktan yapmış olmamız gerektiğini ifade etti.

“Tamamen anlık ve yaraya tentürdiyot basmak üzerine günü kurtaran bir anlayışımız söz konusu” diyen Yıldızel, enerji arz güvenliğinin dünyanın en önemli konularından birisi olduğunu söyledi. Uzun vadeli planlama eksikliğinin riskleri üstünde duran Yıldızel, “Büyükşehirlerdeki sanayilere enerji sağlanamazsa ülke ekonomisini çok kısa sürede bitirirsiniz” dedi.

“Doğalgaz fiyatlarının arttığı dönemde uzun dönemli kontrat yapmak bize pahalıya mal olacak”

Fiyatların geçen sene talep azlığından dolayı çok uygun olduğunu vurgulayan Yıldızel, tedarikçilerle fiyatlar uygunken pazarlık yapılmamış olmasını eleştirdi. Doğalgaz fiyatlarının arttığı bu konjonktürde uzun dönemli kontrat yapmak yine bizler için pahalıya mal olacaktır” diyen Yıldızel, “Geçen sene fiyatlar çok uygundu ve müzakereler yapılmadı. Ticaretin temeli, malı ucuzken almaktan geçer. Pahalıyken kendimizi bağlamak da bizim için rasyonel bir davranış olmayacaktır” yorumunu yaptı.

Söyleşinin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.