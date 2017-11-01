Dr. Yılmaz: Gripte uzun süren öksürüğe dikkat

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, gribal enfeksiyonlarda uzun süren öksürüğün zatürre habercisi olabileceğini söyledi.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gribal enfeksiyonların görülme sıklığında artış yaşandığını belirten Dr. Adem Yılmaz, yeni tedavi yöntemlerine, hastalıklara göre geliştirilen antibiyotiklere ve diğer ilaçlara karşın pnömoni olarak da adlandırılan zatürrenin hala yaşamı tehdit eden önemli hastalık olduğunu anlattı.

Zatürrenin, ani yükselen ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösterebildiğini aktaran Dr. Adem Yılmaz, şunları kaydetti:

\"Zatürreye yakalanmış hastaların önemli bir bölümü hastaneye yatırılmadan ayakta tedavi edilebilmektedir. Genellikle küçük çocuklar ve yaşlıların, evde bakım ve tedavisi yapılamayan hastaların, kalp hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği, diyabet, KOAH, astım hastalıkları olan kişilerin hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilmektedir. Gribal enfeksiyonlardan sonra ortalama 2 hafta süresince geçmeyen öksürük şikayeti varsa mutlaka doktor kontrolünde bu durumun nedeni araştırılmalıdır. Özellikle soğuk kış aylarında enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan öksürük, yaşamı tehdit eden önemli bazı hastalıkların da belirtisi olabilir. Öksürüğün en sık görülen nedenleri astım, reflü ve çeşitli enfeksiyonlar olmakla birlikte, astım, akciğer kanseri, tüberküloz ve KOAH gibi yaşamı tehdit eden sorunların da habercisi olabilir. Uzun süren öksürük ve ateş şikayetleri ciddiye alınmalı, mutlaka doktora danışılmalı ve nedene yönelik tedaviler uygulanmalıdır.\"



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