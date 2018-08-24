Dr. Şahinkaya: Rüzgarlı ve tozlu havalar migreni tetikliyor

BURSA, (DHA)- NÖROLOJİ Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, özellikle rüzgarlı ve tozlu havaların migreni tetiklediğini söyledi.

Düzen seven bir hastalık olarak bilinen migreni mevsimlerin tetiklediğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, migrenden yakınanların rüzgarlı ve tozlu havalara dikkat etmesini istedi. \"Bunun yanında gıdalar ve kadınlardaki hormonel değişimler, özellikle östrojen hormonu ile ilgili artış ve azalma dönemlerinde migreni tetikleyebilir\" diyen Uzm. Dr. Nurhan Şahinkaya, \"Yani adet dönemleri migren ataklarını tetikleyebilir. Bazı gıdalar migrenin tetikleyicisi olarak suçlanmıştır. Özellikle kafein ile içersinde bira ve şarap gibi içersinde maya oranı fazla olan alkollü içecekler migreni tetikleyebilir. Bunun yanı sıra, fazla veya az uyumak ve öğün atlamak migren ataklarına neden olabilir\" şeklinde konuştu.

Hastalara bu konuda düzenli yaşamlarını sürdürmelerini önerdiklerini söyleyen Dr. Şahinkaya, \"Çoğu hasta \'Pazar günleri başım ağrıyor\' diye gelir. Çünkü alışık olduğu düzenden daha fazla uyumuştur. Migreni tetikleyen gıdalar hastadan hastaya değişebilir. Ancak genel olarak narenciye tetikleyebilir. Hatta domatesin bile tetiklediği hastalar vardır. Beyaz peynir ve deniz ürünlerinden bazıları özellikle karides tetikleyebilir. Hasta aslında bunu bulur. Hangi gıda tetikliyorsa ondan uzak durmasını gerekiyor\" dedi.

Bazı gıdaların da migrene karşı hassasiyet oluşturduğunu belirten Şahinkaya, hastaların bu tür yiyeceklerden uzak durmalarını önerdi.



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