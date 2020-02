Dr. Öznavruz: Her 40 saniyede 1 kişi intihar ediyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık bir milyon kişinin intihar ettiğini belirterek, \"Bu değer kabaca her 40 saniyede 1 ölüm demektir\" dedi.

2003 yılından bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 10 Eylül tarihinin \'Dünya İntiharı Önleme Günü\' olarak ilan edildiğini belirten Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, ölümle sonuçlanan her bir intihar olayının yaklaşık 135 kişinin yoğun bir şekilde etkinlenmesine neden olduğunu belirtti. Öznavruz, bu rakamlarla tüm dünyada her yıl intihar vakalarıyla derinden etkilenen 108 milyon insana denk geldiğini söyledi.

İntiharı önlemenin büyük oranda mümkün olabileceğini kaydeden Öznavruz, şunları söyledi: \"İntihar davranışını önlemek için her gün yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin her fırsatta konuyla ilgili farkındalığı arttırabilir, intihar nedenleri ve intihar amaçlı uyarı işaretleri hakkında kendinizi ve başkalarını eğitebilir, çevrenizde sıkıntı yaşayanlara şefkat gösterebilir, yine kendi çevrenizdeki kişilerin intihar, intihar davranışı ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili ön yargılarını onlara fark ettirebilir, kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Kişileri yargılamadan, sevecen ve basit bir biçimde kendine zarar verme düşüncesi olup olmadığını sorun. İntihar girişiminde bulunmuş kişiler genellikle ölmek istemediklerini, bunun yerine birinin kendilerine müdahalede bulunup onları durdurmasını istediklerini belirtirler. Çoğu, umutsuzluklarını hisseden ve onlara iyi olup olmadığını soran birilerini aradığını söyler. Nazik bir söz söylemek ve yargılamadan dinlemek fark yaratabilir.\"

BİR ARAYA GELMEK ÇOK ÖNEMLİ

İntiharı önleme çalışmalarının önemli ve işe yaramakta olduğunu vurgulayan Dr. Öznavruz, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Bu çalışmaların sürdürülebilir olması etkisini artırabilir. İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirir. Aile, arkadaş, iş arkadaşları, topluluk üyeleri, eğitimciler, dini liderler, sağlık profesyonelleri, politik yetkililer ve hükümetler bu çalışmaların içinde yer alır. İntiharı önleme çalışmaları, birey, sistem ve topluluklar düzeyinde çalışmaları kapsayan bütünleştirici stratejiler gerektirir. Araştırmalar, intiharı önleme çabalarının çok boyutlu ve çoklu müdahaleler içermeleri halinde çok daha etkili olacağını göstermektedir. İntihar davranışını kamusal olarak önleme konusundaki ortak amaca ulaşmak için kurumsal olarak ve toplumun bir üyesi olarak işbirliği içinde çalışmalıyız.\"

