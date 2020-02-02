Dr. Metin Gürcan: Rus savaş uçakları, Türkiye ve ÖSO kontrolündeki Bab kentini bombaladı

Güvenlik analisti Dr. Metin Gürcan, Suriye'de Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) kontrolündeki Bab kentinin Rus savaş uçakları tarafından bombalandığını aktardı.

Gürcan'ın Twitter hesabından aktardığına göre, Bab'a yönelik dün gece gerçekleşen saldırı, 2017 sonundan bu yana ilk bombalama oldu. Gürcan, dün Suriye Milli Ordusu unsurlarının Halep'e gerçekleştirdikleri saldırıyı hatırlatarak Rusya'nın yanıt verdiğini belirtti.

Gürcan, Suriye'de yaşanan gelişmeleri "Fırat'ın batısında Moskova, Ankara'ya rağmen Şam'ı seçti" sözleriyle değerlendirdi.

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