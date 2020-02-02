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Dr. Metin Gürcan: Rus savaş uçakları, Türkiye ve ÖSO kontrolündeki Bab kentini bombaladı

"Fırat'ın batısında Moskova, Ankara'ya rağmen Şam'ı seçti"

02 Şubat 2020 09:49

Güvenlik analisti Dr. Metin Gürcan, Suriye'de Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) kontrolündeki Bab kentinin Rus savaş uçakları tarafından bombalandığını aktardı. 

Gürcan'ın Twitter hesabından aktardığına göre, Bab'a yönelik dün gece gerçekleşen saldırı, 2017 sonundan bu yana ilk bombalama oldu. Gürcan, dün Suriye Milli Ordusu unsurlarının Halep'e gerçekleştirdikleri saldırıyı hatırlatarak Rusya'nın yanıt verdiğini belirtti.

Gürcan, Suriye'de yaşanan gelişmeleri "Fırat'ın batısında Moskova, Ankara'ya rağmen Şam'ı seçti" sözleriyle değerlendirdi. 

Suriye hükûmetine karşı yeni cephe 

Suriye Milli Ordusu'nun Şam kontrolündeki Halep kentinin kuzeydoğusuna saldırı düzenlediği belirtilmişti. Muhalif grup bu vesileyle İdlib'deki topraklarını geri almak için operasyonlar düzenleyen Suriye hükûmetine karşı yeni bir cephe açmış olmuştu. 

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