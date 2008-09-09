Dr. Kuşhan'a suçlama: Kliniği ruhsatsız!

Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama kampında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Dila'nın ardından kamptan 4 kişi ayrıldı. Dila'nın ailesi, genç kızın ölümüne “ırsi hastalık” gerekçesini gösteren Muzaffer Kuşhan'ı suçladı

Kuşhan'ın kampında esrarengiz ölüm

Diyetisyen bile yok

Muzaffer Kuşhan’ın Polonezköy’deki zayıflama merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlattıklarını söyleyen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Öner Odabaş, şunları söyledi:"Bu tür hizmetler artık sağlık merkezlerinde yapılacak. Bizim, ’Zayıflama Merkezi’ diye bir formatımız yok. Eski yönetmelikte, sadece güzellik merkezleri içinde zayıflama işlemi bir doktor kontrolünde yapılabiliyor. Şu anda eskiden açılmış olanlar devam ediyor."Odabaş , “Bildiğimiz kadarıyla tesisin sadece yataklı konaklama tesisi ruhsatı var. Güzellik merkezi için bir müracaat yapılmış. Ancak evrak eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğümüzden bildirilmiş ve ondan sonra tekrar bir müracaat olmamış” dedi.Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Diyetisyen M. Turgay Köse: Bir kere işin çok ciddi boyutu var. Muzaffer Kuşhan Ortopedi ve Travmaoloji uzmanıdır. Dolayısıyla Muzaffer Bey diyetisyen değildir. Ben Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Bizim mücadelemiz aslında diyetisyen olmayıp ama öyle tanıtanlar mücadele ediyoruz. Kuşhan da yetkisi olmadığı halde bu işi yapan birisidir. Hatta bu konuda ihtar bile almıştı. İnsanlar Kuşhan'a gidiyorlar kilo veriyorlar. Eve gittiklerinde kilo alıyorlar.Yeğeni Dila'nın ölümü üzerine konuşan Galatasaray eski asbaşkanı Ali Dürüst, ölümde Kuşhan'ın ihmali olduğunu söyledi. Dürüst şöyle konuştu: “Dila'nın hiçbir sağlık sorunu yoktu. Biz hiçbir sağlık problemi olmayan kızımızı teslim ettik. Girdiğinde sağlık kontrollerinden geçti. Ölümün ihmalden kaynaklandığını düşünüyoruz. Sonuna kadar da bu işin takipçisi olacağız. Bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla kilo verilmesini uygun bulmuyoruz”İddialar üzerine açıklama yapan Dr. Muzaffer Kuşhan, "Dila 45 gündür buradaydı, 98 kilodan 83 kiloya indi. Biz buraya gelirken detaylı sağlık raporu istiyoruz ve bir de kendimiz detaylı muayene ediyoruz. Günde iki kez 45 dakika yürütüyoruz, 1500 kalorilik bir diyet uyguluyoruz. Dila için özel bir program ya da diyet hazırlamadık. Herkese uygulanan program uygulandı. Dün saat 15.30’da annesi babası iki kardeşi ve halası ziyarete geldi. Kalp kriz geçirdikten 3 dakika sonra yanına geldim. Arkadaşlarla acil müdahale odasına aldık, suni teneffüs, kalp masajı, elektro şok uyguladım. 39 yıllık doktorum ne gerekiyorsa yaptım. Ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak" dedi.İddialar üzerine açıklama yapan Dr. Muzaffer Kuşhan, "Dila 45 gündür buradaydı, 98 kilodan 83 kiloya indi. Biz buraya gelirken detaylı sağlık raporu istiyoruz ve bir de kendimiz detaylı muayene ediyoruz. Günde iki kez 45 dakika yürütüyoruz, 1500 kalorilik bir diyet uyguluyoruz. Dila için özel bir program ya da diyet hazırlamadık. Herkese uygulanan program uygulandı. Dün saat 15.30’da annesi babası iki kardeşi ve halası ziyarete geldi. Kalp kriz geçirdikten 3 dakika sonra yanına geldim. Arkadaşlarla acil müdahale odasına aldık, suni teneffüs, kalp masajı, elektro şok uyguladım. 39 yıllık doktorum ne gerekiyorsa yaptım. Ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak" dedi.Dila Kurt dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Merdivenköy Mezarlığı’na kadar omuzlarda taşındı. Cenazede fenalık geçiren Dila Kurt’un anne ve babasına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.