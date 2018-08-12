Dr. İsmail Fakı'nın adı hastanenin toplantı salonuna verildi

BURSA, (DHA)- BURSA\'da hizmet veren Özel Hayat Hastanesi, 5 yıl önce yaşamını yitiren Dr. İsmail Fakı\'nın adını ölüm yıldönümünde hastanenin toplantı salonuna verdi.

Bursa\'da sağlık hizmetleri alanında 30 yılı aşkın süre hizmet yapan ve 5 yıl önce yaşamını yitiren Dr. İsmail Fakı\'nın adı, ölüm yıldönümünde anma törenin yapıldığı Özel Hayat Hastanesi\'nde toplantı salonuna verildi. Ak Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Eskin, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile Dr. Fakı’nın çocukları ve ağabeyinin hazır bulunduğu törende konuşan hastanenin yönetim kurulu başkanı Uz. Dr. Ahmet Özkul, “İsmail Fakı, Bursa’nın doktoru, Bursa’nın hayatı, gönül adamıydı. Değerli hocamızın adının kalıcı olması, gelecek kuşakların da onun varlığını bilmeleri ve hatırlamaları için önemliydi. Biz de 5 ay önce hizmete açtığımız hastanemizin toplantı salonuna, Dr. İsmail Fakı adını verdik\" dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise Dr. İsmail Fakı\'yı yakından tanıdığını belirtip, \"Değerlerimizin kıymetini maalesef yitirdikten sonra anlıyoruz. Dr. İsmail Fakı\'nın adının Bursa\'da bir tesise verilmesi bizimde gündemimizde\" şeklinde konuştu.

Bursa Milletvekillerinin Dr. İsmail Fakı hakkındaki düşüncelerini dile getirdiği törende hazır bulunan Prof. Dr. Mehmet Karadağ ile CHP Bursa eski Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil de birer konuşma yaptı.

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