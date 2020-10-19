Dr. Fauci: Trump'ın Koronavirüs'e yakalanmasına hiç şaşırmadım

ABD'nin en üst düzey Koronavirüs uzmanı ve kenara çekilen Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, Başkan Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığına "hiç şaşırmadığını" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 60 Minutes kanalına konuk olan Dr. Fauci, ABD Başkanı'nın Koronavirüs'e yakalanmasıyla ilgili şunları söyledi: "Onu tamamen önlemsiz bir kalabalık içinde, insanlar arasında mesafe olmadan ve hemen hemen kimse maske takmazken gördüğümde hastalanacağından endişe duymuştum"

Fauci, Beyaz Saray'ın Trump'ın bu süreçte katıldığı programları kontrol ettiğini söyledi ve kendisinden fikir alındığında pek çok şeyi doğru bulmadığını söyledi.

ABD'de şu aa kadar 8.1 milyondan fazla Koronavirüs vakası görüldü, 220 bine yakın insan hayatını kaybetti.