Dr. Fauci: Daha çok aşısız insan daha çok bulaş; daha çok bulaş yeni varyant olasılığı demek

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ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, yeterli sayıda insanın Koronavirüs'e karşı aşılanmaması durumunda virüsün yayılmaya devam edeceğini ve Delta'dan daha da tehlikeli varyantların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Yeni varyantların oluşturacağı tehlikeleri USA Today'e anlatan Fauci, "Şu anda Delta'ya karşı korunurken, zeta varyantına karşı korunmuyor olabiliriz" dedi.

Fauci, bir ülkede nüfusun ciddi anlamda aşılanmasının salgını bitirme noktasına getireceğini ifade etti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı, istenilen aşılanma seviyesine ulaşılmazsa sonbahar aylarında çok yüksek vaka sayılarının tekrar görülebileceğini dile getirdi.

Fauci, dünyanın kalanının daha gelecek yıllarda aşılanmaması durumunda sirkülasyonun artacağını; daha çok sirkülasyonun da daha çok varyant anlamına gelebileceğini ifade etti.