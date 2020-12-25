Dr. Fauci: Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı için nüfusun yüzde 90'ının aşılanması gerek

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşıları ve bağışıklık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunurken, sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranının yüzde 70 ile 90 arasında olması gerektiğini söyledi.

New York Times'a konuşan Fauci, daha önce sürü bağışıklığı için yüzde 70-75 aralığından bahsettiğini ancak hastalık ne kadar bulaşıcıysa aşılanma oranının da o kadar yüksek olması gerektiğini söyledi.

Sürü bağışıklığı için gereken aşılanma oranı tahminlerini yüzde 70 aralığında yaptıklarını söyleyen Fauci, "Gerçek rakamı tam olarak bilmiyoruz ama yüzde 70 ila 90 arasında olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) verilerine göre ülkede şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişi Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırtırdı.