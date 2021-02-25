Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç: Lebaleb dolu salonlarda algoritmaya aykırı PCR testi kimlere yapıldı?

AKP İzmir İl Kongresi’ne katılan delegelere ve protokole kamu hastanelerinde Koronavirüs testi yaptığı iddia edildi. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç “Söz konusu AKP kongresi olunca ne algoritma ne de kılavuz takmadığı anlaşılıyor. Lebaleb dolu salonlarda algoritmaya aykırı PCR testi kimlere yapıldı? Sağlık Bakanı’nı açıklama yapmaya çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Dr. Kılıç ve Demir, "AKP kongrelerine davet edilenlere algoritmaya ve kılavuza aykırı olarak hiçbir kriter/semptom aranmaksızın tarama amaçlı kamu sağlık kurumlarında ücretsiz PCR testi yapıldığı iddia edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın, söz konusu AKP kongresine katılım olunca ne algoritma ne de kılavuz takmadığı anlaşılmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

TIKLAYIN | İddia: Kamu hastaneleri AKP kongresine katılan herkese test yaptı